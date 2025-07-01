Bursa'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Bursa'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

BURSA'da buğday tarlasında çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Nilüfer ilçesi Hasanaağa Mahallesi'ndeki buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki ağaçlık alana sıçrarken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile çiftçilerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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