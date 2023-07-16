Bursa'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ormana sıçramadan söndürülmeye çalışılıyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormana doğru ilerleyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek veriyor. Ekipler, alevlerin Menteşe Mahallesi'ndeki ormana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. (DHA)