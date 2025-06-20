Bursa'da Buğday Tarlasında Yangın, Biçerdöver Alevler İçinde Kaldı

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Yenişehir'de buğday tarlasında çıkan yangın, ormana sıçrarken bir biçerdöver alevlerin arasında kaldı. Yangın söndürme çalışmaları ve helikopterlerin müdahalesi kameralara yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, tarladaki bir biçerdöver alevlerin arasında kaldı. Biçerdöverin yandığı anlar ile helikopterlerin yangına havadan müdahalesi kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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