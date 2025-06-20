Bursa'da Buğday Tarlasında Yangın
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personel ile müdahale edildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'nde buğday tarlasında başlayarak, ormana sıçrayan yangın 2 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personelle müdahale edildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Haber-Kamera: Mine AK/YENİİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel