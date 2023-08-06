Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Okçular köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 100 dönüm tarla ve 1 biçerdöverin yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da buğday tarlasında çıkan yangında 100 dönüm tarla ve 1 biçerdöver yandı.

Yangın, Harmancık ilçesi Okçular köyünde meydana geldi. Buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm tarla ve 1 biçerdöver kül oldu. - BURSA