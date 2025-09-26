Haberler

Bursa'da BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa'da BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
Güncelleme:
BURSA'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Buna göre; 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun bu sabah 07.00-10.30 arasındaki 6 seferi de yapılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
