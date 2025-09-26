Bursa'da BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

BURSA'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Buna göre; 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun bu sabah 07.00-10.30 arasındaki 6 seferi de yapılamadı.