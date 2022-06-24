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Bursa'da boya dolum deposunda yangın çıktı

AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Bursa'da boya dolum deposunda yangın çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde boya dolum deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde boya dolum deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Işıklı Mahallesi'ndeki bir boya dolum deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ekiplerin yangına hızlıca müdahale ettiğini belirterek bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Alevlerin deponun yanındaki bir eve de sıçradığını ve hasara neden olduğunu aktaran Canbolat, "Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil." dedi.

Canbolat, çevredeki zeytinlik ve yeşil alanlara ilişkin bir risk olmadığını sözlerine ekledi.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

İtfaiye Mudanya Bursa Güncel Haberler

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