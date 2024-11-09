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Bursa'da Boşanmış Anne, Çocuğunun Adıyla Uygunsuz İçerik Satışı Yapıyor

Bursa'da Boşanmış Anne, Çocuğunun Adıyla Uygunsuz İçerik Satışı Yapıyor
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Bursa'da boşandıktan sonra çocuğunun adıyla sosyal medya platformunda uygunsuz içerikler paylaşan anneye, eski eşi tepki gösterdi. Velayeti annesine verilen 2 yaşındaki çocukla ilgili açılan davada, oğlunun ileride yaşadığı görüntüleri nasıl anlatacağı konusunda endişeler dile getirildi.

BURSA'da, 3 yıl önce evlenip, boşanan S.A. (27) ile N.K. (23) çiftinin 8 ay süren evliliğinden erkek çocukları dünyaya geldi. Mahkeme U.L.A.'nın (2) velayetini annesine verdi. Boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen anne N.K., sosyal medyada oğlunun adına kanal açıp, çektiği uygunsuz görüntüleri, izlemek isteyenlere yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti karşılığında satıyor. "Oğlumu, uygunsuz görüntülerini çocuğumuzu kullanarak satan eski eşimden kurtarın" diye başvuruda bulunan S.A., görüntüleri ise kanıt olarak sundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K. 2021'de severek evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, erkek çocukları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından S.A., Bursa'da yaşamını sürdürürken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğlu U.L.A. ile İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre sosyal medyada oğlu U.L.A. adına bir kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri bu kanala yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

Kanalda eski eşinin sadece cinsel içerikli görüntüler değil, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri de paylaştığını belirten S.A., şunları söyledi:

"Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Herhangi bir geri dönüşü olmayınca kendisi daha da açılmaya başladı. Bu görüntüleri 1 ay önce arkadaşım görüp bana haber verdi. Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K., cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor. Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor. Çocuğumun ismi şu an cinsel içerikli sitelerde geçiyor. Oğlumu emzirirken görüntüleri de var paylaşımlarında. Çocuğumuzun yüzü gülecek şekilde videolar var. Katıl butonunda da kendi sapıkça ürettiği içerikler bulunuyor. Yani oğlumun ismiyle geçen bir kanalın arka tarafında, para verip abone olan insanlara sapıkça görüntülerini izletiyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum."

'İLERİDE ÇOCUĞUM BU VİDEOLARI GÖRDÜĞÜNDE NE OLACAK'

Oğlunun ileride bu kanalda yayınlanan görüntüleri izleyip psikolojisinin bozulabileceğini ifade eden S.A., "Çocuğumuz büyüdüğünde bana, 'O görüntülere neden izin verdin?' diye sorarsa ben ona nasıl bir yanıt vereceğim? Buradaki en büyük sorun oğlumun bu içeriklerde gözükmesidir. Bu görüntüleri ve benim oğlumun isminin hiç bir yerde geçirilip paylaşılmasını istemiyorum" dedi.

'GELİRİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OĞLUMA HARCIYORUM'

Öte yandan DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diyerek kendini savundu.

Haber: Yiğithan HÜYÜKKamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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