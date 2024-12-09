Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam İntihar Etti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Serpil K.'yı silahla vurarak öldüren Fehmi K., ardından intihar etti. Olay, tarlaların bulunduğu patika yolda gerçekleşti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.
Alınan bilgiye göre, İsabey Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu patika yolda Fehmi K. (41), boşanma aşamasında oldukları eşi Serpil K'yi (32) 20 AFB 49 plakalı otomobilin içinde tabancayla vurdu. Zanlı ardından aynı tabancayla kendine ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları, fenalık geçirdi.
Öte yandan Serpil K'nin kadın sığınma evinden izinli çıktığı, Fehmi K'nin kadını evlilik yıl dönümleri olması nedeniyle konuşmak için zorla aracına bindirip İsabey Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu alana götürdüğü iddia edildi.