Bursa'da Boşanma Aşamasındaki Adam, Eşini Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karısını öldürdükten sonra yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, gözaltına alındı.

Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokağı'nda bir evde yaşayan Hakan B. (43) ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem B. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Hakan B, eşini boğdu.

Karısının öldüğünü gören Hakan B, yaşadığı 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bu adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, sokağa branda açtı.

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek Hakan B. ile görüştü.

Yaklaşık 2 saat çatıda kalan Hakan B, intihar girişiminden vazgeçtikten sonra polisler tarafından indirildi.

Gözaltına alınan Hakan B, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kadının cansız bedeni ise hastane morguna gönderildi.