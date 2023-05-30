Bursa'da Borç-Alacak Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga

Bursa'da borç-alacak meselesini konuşmak üzere buluşan iki kişiden biri diğerini tabanca ile havaya ateş açarak darbetti. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da, borç-alacak meselesini konuşmak üzere akaryakıt istasyonunda buluştuğu Ali Kavanoz'u (35) tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra silah kabzasıyla darbeden Mehmet Demirtaş (27) tutuklandı. Kavanoz'un darbedilmesi ve kaçmaya çalışan Demirtaş'ın görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirtaş ile Ali Kavanoz bir akaryakıt istasyonunun girişinde buluştu. Bir süre konuşan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabanca ile havaya ateş açan Mehmet Demirtaş, ardından Ali Kavanoz'u silahın kabzasıyla vurarak darbetmeye başladı. Olay nedeniyle akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşanırken, bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri kısa sürede akaryakıt istasyonuna geldi.

Öte yandan, Mehmet Demirtaş'ın akaryakıt istasyonunda havaya ateş açtıktan tabancanın kabzasıyla Ali Kavanoz'u darbettiği olay, cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde arkadaşının kamyonetine binen Mehmet Demirtaş'ın uyarı ateşi ile araçtan atlayıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandığı görüldü.