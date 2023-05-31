Bursa'da boğazından silahla vurulan 16 yaşındaki genç öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda boğazından vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Barbaros Mahallesi 460. Sokak'ta Arda Emre Siler (16) henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Siler tabanca ile boğazından vuruldu. Çevredekilerin yardımıyla DOSAB Semt Polikliniği'ne kaldırılan genç kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.