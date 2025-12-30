Haberler

Hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gemlik ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyon sürücüsü emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan bisikletin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kuvayı Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. 16 MCG 03 plakalı hafriyat kamyonu, bisiklete çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
