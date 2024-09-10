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Bursa'da Bisikletli Şahıs Tabancayla Vurduktan Sonra Kaçtı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bisikletlinin bir kişiyi tabancayla vurduktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.C.T'yi bacağından yaralayan şüpheli olay yerinden bisikletle kaçtı. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bisikletlinin bir kişiyi tabancayla vurduktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alemdar Mahallesi 1. Yunus Sokak'ta yürüyen M.C.T, henüz kimliği belirlenemeyen bisikletli kişi tarafından silahla vuruldu.

M.C.T'yi bacağından yaralayan şüpheli olay yerinden bisikletle kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine götürülen M.C.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin bisikletle gelerek M.C.T'ye ateş ettiği ve yere düşmesinin ardından yaralıya tekme atıp bisikletle geldiği yöne kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis bursa Suç

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