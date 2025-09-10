Bursa'da Bisikletli Genç Otomobille Çarpıştı, Durumu Ağır
İnegöl'de meydana gelen kazada bir otomobil, bisikletli gence çarptı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan bisikletli yaralandı.
M.B. yönetimindeki 43 ABD 754 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi 23. Mobilya Sokak'ta bisikletli B.D. (19) ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisikletli olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel