Bursa'da Bisikletli Çocuğa Traktör Çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletle dolaşırken traktörün çarptığı 6 yaşındaki Muhammed A., yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bisikletiyle gezen Suriyeli uyruklu Muhammed A.'ya, Hamza Y. (34) yönetimindeki 16 KHP 62 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.