Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Bursa'da Bisikletli Çocuğa Traktör Çarptı

Bursa'da Bisikletli Çocuğa Traktör Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde bisikletle dolaşan 6 yaşındaki Suriyeli Muhammed A., bir traktörün çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletle dolaşırken traktörün çarptığı 6 yaşındaki Muhammed A., yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bisikletiyle gezen Suriyeli uyruklu Muhammed A.'ya, Hamza Y. (34) yönetimindeki 16 KHP 62 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.