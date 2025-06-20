Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Kestel ilçesinde, sürücüsü A.Ç. olan otomobil, bisikletli 13 yaşındaki M.M.'ye çarptı. Olay sonrası otomobil Mandıras Deresi'ne düştü. Çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, Kale Mahallesi'nde yol kenarındaki bisikletli M.M'ye (13) çarptıktan sonra Mandıras Deresi'ne düştü.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği, otomobil sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel