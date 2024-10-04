Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı, Ağır Yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin bisiklete çarpıp, savurduğu M.D. (12), park halindeki otomobile çarptı. M.D. isimli erkek çocuğu ağır yaralanırken, ilk müdahaleyi trafik polisleri yaptı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arapzade Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği yanında meydana geldi. H.Ş. (42) idaresindeki 16 BHE 745 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.D.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikleti ile kaldırıma savrulan çocuk, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yere düştü. Ağır yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi Trafik Büro Amirliği'nde görevli polisler yaptı. M.D. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü H.Ş. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.