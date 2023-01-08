Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bisiklet hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

Güncel Haberler

Bursa'da bisiklet hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

İnegöl'de güvenlik kamerasının kaydettiği bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl'de güvenlik kamerasının kaydettiği bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Ocakbaşı Sokak'taki siteye giren bir şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra bisikletlerin park edildiği alana giderek bir bisikleti aldı ve uzaklaştı.

Sitenin güvenlik kameralarının kaydettiği hırsızlık olayıyla ilgili bisiklet sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title