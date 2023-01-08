Bursa'da bisiklet hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti Güncel Haberler İnegöl'de güvenlik kamerasının kaydettiği bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İnegöl'de güvenlik kamerasının kaydettiği bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kemalpaşa Mahallesi Ocakbaşı Sokak'taki siteye giren bir şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra bisikletlerin park edildiği alana giderek bir bisikleti aldı ve uzaklaştı. Sitenin güvenlik kameralarının kaydettiği hırsızlık olayıyla ilgili bisiklet sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel İnegöl Güncel Haberler

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