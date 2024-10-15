Bursa'da Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 şüphelinin bir apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak'ta meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra bir apartmana yöneldi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğeri apartman bahçesine girip, çaldığı bisikletle çıkarak hızla uzaklaştı. O anlar bitişikteki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.