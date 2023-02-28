Bursa'da biri polis 3 kişinin öldürülmesine ilişkin aranan zanlı Eskişehir'de yakalandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada, biri polis 3 kişinin ölmesi, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı Eskişehir'de gözaltına alındı.

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada, biri polis 3 kişinin ölmesi, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı Eskişehir'de gözaltına alındı.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 31 Mayıs 2020'de iki grup arasında çıkan kavgada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Erman Özcan'ın şehit olması, 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin aranan şüpheli Çakır A'nın (51) yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaklaşık iki ay süren takip sonucu Çakır A'nın, Emek Mahallesi Nesligül Sokak'taki bir evde saklandığını belirledi. Çakır A, eve düzenlenen operasyonda saklandığı yatağın altında yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olayın geçmişi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokağı'nda 31 Mayıs 2020'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu polis memuru Erman Özcan (37) şehit olmuş, kavgaya karışanlardan Rüstem ve Mahmut Ortaç yaşamını yitirmiş, E.B. ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin tutuklanan Tuncay A. ile başka suçtan tutuklu Köçer Ö'nün de yer aldığı 16 sanık hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.