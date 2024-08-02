Bursa'da bir yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir yatak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.
Bursa'da bir yatak fabrikasında çıkan, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.