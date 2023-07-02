Bursa'da Bir Oto Lastikçide Yangın Çıktı

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir kara yolu Gökçeköy Mahallesi girişindeki bir lastikçide meydana geldi. Oto lastikçide, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından, yandaki otluk alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın anında çıkan dumanlar, şehrin birçok noktasında görüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, işletmede hasar meydana geldi. Yangın anı, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.