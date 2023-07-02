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Bursa'da bir oto lastik tamircisinde yangın çıktı

Bursa'da bir oto lastik tamircisinde yangın çıktı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir oto lastik tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir oto lastik tamircisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa-İzmir kara yolu İrfaniye Mahallesi'ndeki oto lastik tamircisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel

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