Bursa'da bir kişiyi alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bir kişiyi alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da bir kişiyi alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bursa'da bir kişiyi zorla kaçırıp alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişiyi zorla kaçırıp alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, bir televizyon kanalında yayınlanan programa mesaj atan H.Ö'nün (19), Y. Ş. (54) tarafından zorla kaçırıldığını belirterek kurtarılma talebinde bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Y.Ş'nin adresini tespit eden polis ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki eve baskın yaparak H.Ö'yü kurtardı. Şüpheli Y.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı.

H.Ö. emniyetteki ilk ifadesinde, Y.Ş'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Gasp, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title