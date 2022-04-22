Bursa'da bir kişiyi alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişiyi zorla kaçırıp alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, bir televizyon kanalında yayınlanan programa mesaj atan H.Ö'nün (19), Y. Ş. (54) tarafından zorla kaçırıldığını belirterek kurtarılma talebinde bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Y.Ş'nin adresini tespit eden polis ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki eve baskın yaparak H.Ö'yü kurtardı. Şüpheli Y.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı.

H.Ö. emniyetteki ilk ifadesinde, Y.Ş'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.