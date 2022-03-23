Bursa'da bir kişinin parasını dolandıran 5 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Bursa'da bir kişinin parasını dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da bir kişinin parasını dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Bursa'da kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp bir kişinin 28 bin avrosunu aldıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Bursa'da kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp bir kişinin 28 bin avrosunu aldıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Bursa'da yaşayan İ.G'yi arayıp kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiğini öne sürerek hesabındaki paraları verdikleri başka bir hesaba göndermesini istedi. Paniğe kapılan İ.G, banka hesabındaki 28 bin avroyu söz konusu hesaba transfer etti.

Bir süre sonra parasının dolandırıldığını fark eden İ.G, polise başvurdu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın gönderildiği banka hesaplarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İstanbul'da oldukları belirlenen zanlılar Onur Y. (30), İdrishan Ç. (23), Salih C. (20), Ömer C. (36) ile Uğur K. (26), teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bursa'da bir kişinin parasını dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Bursa'da bir kişinin parasını dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

AA / Uğur Ulu - Güncel

İstanbul, Polis, Savcı, Bursa, Güncel, Haberler

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