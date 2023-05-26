Bursa'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla öldürüldüğü kavgayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin tabancayla öldürüldüğü kavgayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde dün iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Onur Başar'ın (40) tabancayla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yol kenarında buluşan iki grubun bir süre konuştuktan sonra kavga etmeleri, bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermiyle Başar'ın yere düşmesi ile grubun olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan, soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera incelemesinin ardından şüpheli H.D'yi Mustafakemalpaşa ilçesinde yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla karnından vurulan Onur Başar olay yerinde hayatını kaybetmişti.