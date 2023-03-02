Bursa'da bir kişi tartıştığı husumetlisini öldürdü Güncel Haberler Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti. İlçenin Akçalar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen İ.Ç. (37) ile Ömer Şehzade (35) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada İ.Ç'nin tabancayla ateş açtığı Şehzade, göğsünden vurularak ağır yaraladı. Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli İ.Ç. ise polislerce kısa sürede yakalandı. Kaynak: AA / Güncel Akçalar Bursa Ömer Güncel Haberler

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