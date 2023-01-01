Bir kişi silahla vurularak yaralandı Güncel Haberler Osmangazi ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı. Osmangazi ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı. Ömer El Kadri, Darmstad Caddesi'nde arkadaşlarıyla gezdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri tabancayla El Kadri'ye ateş edip kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. El Kadri'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Bikeç Osmangazi Ömer Güncel Haberler

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