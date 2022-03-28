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Bursa'da bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kavgada pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kavgada pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi 3. Ergin Sokak'ta karşılaşan Muttalip D. ile H.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.A. Muttalip D'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Bacağından yaralanan Muttalip D, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan H.A. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Bursa'da bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Bursa'da bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

Bursa'da bir kişi pompalı tüfekle yaralandı

AA / Uğur Ulu - Güncel

Güncel, Haberler

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