Bursa'da bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.
Yeniceköy Mahallesi'nde K.Ö. ile Mehmet Topçu arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada pompalı tüfekle Topçu'ya ateş eden K.Ö. olay yerinden kaçtı.
Göğsünden yaralanan Topçu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Topçu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli K.Ö, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Güncel