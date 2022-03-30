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Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hocahasan Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda yaşayan vatandaşlar 5'inci kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekipleri kapının açılmaması üzerine eve merdivenli araç yardımıyla girdi.

Ekipler yalnız yaşadığı öğrenilen Hikmet Demir'i (75) evin koridorunda hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AA / Uğur Ulu - Güncel

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Polis, Bursa, Güncel, Haberler

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