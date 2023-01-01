Bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla yaraladı Güncel Haberler Osmangazi ilçesinde cezaevinden kısa süre önce çıkan Murteze E. boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Osmangazi ilçesinde cezaevinden kısa süre önce çıkan Murteze E. boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Murteze E. (21) kendisinden ayrılmak isteyen eşi B.E. (17) ile kayınvalidesi Birgül E.'nin (39) yaşadığı Yunuseli Mahallesi Erguvan Sokak'taki evlerine geldi. Murteze E. burada eşi ve kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra tabancayla ateş edip kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.E. ile annesi Birgül E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı Murteze E. babasının evinde yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Özdemir Osmangazi Güncel Haberler

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