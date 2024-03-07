Bursa'da bir kafede boğulmaktan kurtulan bebek

Bursa'da bir kafede boğazına yiyecek takılan 1 yaşındaki bebek, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

Yıldırım ilçesindeki kafeye bebeğiyle gelen anne, çay ve kurabiye siparişi verdi. Masadan aldığı kurabiyeyi ağzına götüren bebek, bir süre nefessiz kaldı.

Annenin çığlıkları üzerine bebeğin boğazına yiyecek takıldığını fark eden işletme sahibi Sedat Kapan, hemen Heimlich manevrası uyguladı.

Kapan, yaptığı müdahaleyle bebeğin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını ve yeniden nefes almasını sağladı.

Olayı, iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

"Bu hamlenin önemini bir kez daha anlamış olduk"

Hayat kurtaran müdahaleyi yapan işletme sahibi Sedat Kapan, durumu fark ettiğinde vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak bebeğin nefes almasını sağladığını belirtti.

İkinci ve üçüncü hamleden sonra bebeğin nefes almaya başladığını söyleyen Kapan şöyle konuştu:

"Yiyecek içecek sektöründe çalıştığımız için ve benzer vakalarla karşılaştığımız için Heimlich hamlesine merak salmıştım. O yüzden sakindim. Annesi çok telaşlıydı. Etrafındaki misafirler de telaşeli olduğu için hem onları sakinleştirdim hem de çocuğa müdahale ettim. Ekstra bir eğitim almadım ama sosyal medyadan videoları izleyerek bu hamleyi öğrendim. Bu hamlenin önemini bir kez daha anlamış olduk. Özellikle bizler gibi gıda sektöründe iş yapan yöneticiler ve çalışanların kesinlikle bu eğitimi alması lazım. Çünkü bu durumlarda etraftaki insanlar telaşlı oluyor. İşi bilen insanların müdahalesi daha sağlıklı ve çabuk olabiliyor."