Üye Girişi
Haberler

Bursa'da bir kafede boğulmaktan kurtulan bebek

Güncelleme:

Bursa'da bir kafede boğazına yiyecek takılan 1 yaşındaki bebek, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayda, bebeğin boğazındaki yiyecek çıkarıldı ve yeniden nefes alması sağlandı.

Bursa'da bir kafede boğazına yiyecek takılan 1 yaşındaki bebek, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğulmaktan kurtuldu.

Yıldırım ilçesindeki kafeye bebeğiyle gelen anne, çay ve kurabiye siparişi verdi. Masadan aldığı kurabiyeyi ağzına götüren bebek, bir süre nefessiz kaldı.

Annenin çığlıkları üzerine bebeğin boğazına yiyecek takıldığını fark eden işletme sahibi Sedat Kapan, hemen Heimlich manevrası uyguladı.

Kapan, yaptığı müdahaleyle bebeğin boğazındaki yiyeceğin çıkmasını ve yeniden nefes almasını sağladı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli? Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title