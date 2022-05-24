Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti - Haberler

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Bir kadını silahla vuran kişi intihar etti

AA - Cem Şan - Güncel
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Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Bursa'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'ndeki bir sitenin yan tarafında bulunan boş alanda, E.Ç. (44) ile D.K. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada E.Ç. yanındaki tabancayla önce kadına ateş etti, ardından kendini vurdu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin soruşturması sürüyor.

AA / Cem Şan - Güncel

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