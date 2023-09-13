Bursa'da bir kadını darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bursa'da bir kadının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'da bir kadının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Nilüfer ilçesinde, Sibel K'nin eski erkek arkadaşı İ.Ş. tarafından darbedildiğini belirterek şikayetçi olması üzerine, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli İ.Ş, Mudanya ilçesinde gözaltına alındı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli İ.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Nilüfer ilçesinde, 11 Eylül'de Sibel K. (33), eski erkek arkadaşı İ.Ş. (49) tarafından darbedilmişti. Burnu kırılan ve darp raporu alan Sibel K. polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.