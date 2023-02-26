Bursa'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Alınan bilgilere göre, annesi Minnet Şenol'dan bir süredir haber alamayan kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen eve giren polis ekipleri Şenol'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şenol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şenol'un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı İnegöl Bursa Güncel Haberler

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