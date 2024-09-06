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Bursa'da bir iş yerine kurşunlama olayı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir iş yerine tabancayla ateş eden şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. İş yerindeki mermi izlerini fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar durumu polise bildirdi. Şüphelinin kimliği henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki iş yerini kurşunlayan şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Altınova Mahallesi Yenişehir Sokağı'na gece gelen zanlı, yanında bulunan tabancayla fotoğrafçı dükkanına ateş ettikten sonra uzaklaştı.

Sabah geldiklerinde camdaki 4 mermi izini gören iş yeri sahibi ve çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarında inceleme yaptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kamera kayıtlarında, zanlının elindeki poşetlerle sokakta yürüdüğü, fotoğrafçı dükkanının önüne geldiğinde ateş ettiği, yanına gelen kişiyle konuştuktan sonra uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis bursa Suç

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