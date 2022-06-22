Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı Bursa'da bir ev, çöplerden temizlenerek dezenfekte edildi. Bursa'da bir ev, çöplerden temizlenerek dezenfekte edildi. Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye Elmasbahçeler Mahallesi 1. Dutlu Sokak'ta bir evden çevreye kötü kokular yayıldığı bildirildi. Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şuayip D'ye ait daireye girdiklerinde tüm odaların çöple dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 4 kamyon dolusu çöp çıkardı. Tamamen boşaltılan daire, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti. AA / Sedat Gök - Güncel Güncel Haberler

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