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Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

AA - Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, atık biriktirilen evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, atık biriktirilen evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emirsultan Mahallesi 4. Alan Sokak sakinlerinin bir evden kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine, belediye ekipleri harekete geçti.

İncelemede, ikamette çok miktarda atık istiflendiği belirlendi ve insan sağlığını tehlikeye atan çöp evi temizlemek için planlama yapıldı.

İlçe Emniyet, Zabıta, Temizlik İşleri ve Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin ortak çalışması sonucunda, neredeyse kullanılamaz hale gelen evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Ardından görevliler, evi dezenfekte etti.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Yıldırım, Bursa, Güncel, Haberler

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