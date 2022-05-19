Bursa'da bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastanede öldü - Haberler

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Bursa'da bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastanede öldü

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Bursa'da bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastanede öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Camiikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki daireden çıkan dumanları fark edenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, yangın esnasında evde olan Yahya Tosun'u (67) dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan Tosun, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tosun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Yahya Tosun'un emekli memur olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi, İtfaiye, Polis, Bursa, Güncel, Haberler

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