Bursa'da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın teras katında yangın çıktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın teras katında yangın çıktı.
Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Güncel