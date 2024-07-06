Bursa'da bir binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken 2 kişi yaralandı.

Soğukkuyu Mahallesi Öğretmen Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan babaanne dumandan etkilenirken torunu elinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtfaiye görevlileri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Binada hasara neden olan yangın sebebiyle doğal gaz ekipleri de sokaktaki gaz akışını kesti.