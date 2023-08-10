Bursa'da bir alışveriş merkezinde restoran bacasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bina tahliye edildi.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü, bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre Osmangazi ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezindeki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AVM boşaltılırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangından etkilenen olmadı.