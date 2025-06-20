Bursa'da Biçerdöver Yangında Mahsur Kaldı

Bursa'da Biçerdöver Yangında Mahsur Kaldı
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Yenişehir'de buğday tarlasında çıkan yangında bir biçerdöver alevler arasında kaldı. Yangın söndürme çalışmaları ve helikopterlerin müdahalesi kameralara yansıdı.

BİÇERDÖVER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, tarladaki bir biçerdöver alevlerin arasında kaldı. Biçerdöverin yandığı anlar ile helikopterlerin yangına havadan müdahalesi kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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