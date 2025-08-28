Bursa'da Bıçaklı Saldırı Güvenlik Kamerasında

BURSA'da kimliği belirsiz kişi, husumetlisini yumruk atarak yere düşürdükten sonra yanındaki bıçağın sapıyla darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki kişi, caddede karşılaştı. Belindeki bıçakla karşısında gördüğü husumetlisinin arkasından hızlı adımlarla yürüyen kişi, bir anda yumruk atarak onu yere düşürdü. Şüpheli daha sonra bıçağın sapı ile başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu husumetlisini darbetti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; kanlar içinde kalan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Hüseyin SEZGİN Kamera: BURSA,