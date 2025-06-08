Bursa'da Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralının Hayati Tehlikesi Var

Bursa'da Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralının Hayati Tehlikesi Var
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Mudanya ilçesinde bir tartışma sonrasında O.Ç., K.T. ve N.K.'ya bıçakla saldırdı. N.K.'nın hayati tehlikesi bulunurken, saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde K.T. ve N.K., yolda yürürken tartıştığı O.Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralılardan N.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli ise olay yerinde polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şeref Sokak üzerinde yürüyen O.Ç. ile sokak üzerinde karşılaştığı K.T. ve N.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken O.Ç., yanında bulunan bıçakla K.T. ile N.K.'yı yaraladı. K.T. ile N.K., bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan N.K.'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli O.Ç. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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