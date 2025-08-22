Bursa'da bıçaklı saldırgan tutuklandı

Güncelleme:
İnegöl'de otomobilde sevgilisiyle kavga eden Alican C., kendilerini uyaran güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sevgilisi ile otomobilde kavga ederken kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Fatih Ç.'yi bacağından bıçaklayarak kaçan Alican C. (27), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
