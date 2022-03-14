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Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. ve Ö.A. bıçakla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve Ö.A'yı bıçakladığı iddiasıyla E.Ç'yi gözaltına aldı.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Hamidiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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